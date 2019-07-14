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Espreso.tvСпортУкраина вошла в топ-10 медального зачета Универсиады

Украина вошла в топ-10 медального зачета Универсиады


фото: ukrinform.ua
Сборная Украины завоевала 20 наград и вошла в топ-10 общего медального зачета Универсиады в Неаполе

Об этом сообщает "Укринформ".

В Неаполе (Италия) в воскресенье, 14 июля, завершается Всемирная летняя Универсиада, на которой разыгрывались 250 комплектов медалей в 18 видах спорта.

Сборная Украины в итоге завоевала 20 наград (6 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых) и заняла десятое место в медальном зачете среди 170 стран-участниц.

Победителями студенческих Игр-2019 в составе сборной Украины стали:

легкая атлетика - Марина Бех-Романчук (длина), Ольга Корсун (тройной), Юлия Чумаченко (высота), Ирина Климец (молот), женская эстафета 4х400 метров (Мария Миколенко, Анастасия Голенева, Екатерина Климюк, Татьяна Мельник) художественная гимнастика - Ева Мелещук (булавы).

Серебряные и бронзовые награды украинские спортсмены завоевали: в баскетболе (мужчины), легкой атлетике - Сергей Регеда (молот), Ирина Геращенко (высота), женской команде в ходьбе на 20 км (Елена Собчук, Мария Филюк, Валентина Мирончук), художественной гимнастике - сборная Украины (упражнения с 5 мячами, групповое многоборье, упражнения с 3 обручами и 2 парами булав), Ева Мелещук (обруч, лента), стрельбе из лука - Артем Овчинников, Полина Родионова, Ирина Хочин; тхэквондо - Ирина Ромолданова, Денис Вороновский; дзюдо - Анна Антикало.

Общекомандный зачет Универсиады в Неаполе уверенно выиграла сборная Японии - 33 золотых, 21 серебряная, 28 бронзовых медалей.

На прошлой Всемирной Универсиаде, которую в 2017 г. принимал Китайский Тайбэй, украинские спортсмены завоевали 36 медалей (12 золотых, 11 серебряных, 13 бронзовых) и заняли 6-е место в общекомандном зачете среди 142 стран-участниц.

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