//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп вышел с ядерной сделки с Ираном, чтобы отомстить Обаме, - Daily Mail

Трамп вышел с ядерной сделки с Ираном, чтобы отомстить Обаме, - Daily Mail


фото: Politico
Президент США Дональд Трамп принял решение выйти с ядерной сделки с Ираном, чтобы отомстить предыдущему главе Белого дома Бараку Обаме

Об этом со ссылкой на Daily Mail сообщает "РБК-Украина".

По данным письма экс-посла Великобритании в США Кима Даррока, которое оказалось в распоряжении издания, выход из ядерной сделки был принят по "личным причинам" Трампа, поскольку соглашение было подписано при президенте Обаме.

Также в своем письме экс-посол отмечал, что между советниками американского президента были разногласия по поводу выхода из сделки. Даррок добавил, что тогда Белый дом не имел четкой стратегии дальнейших действий после выхода из ядерного договора.

Письмо было отправлено в мае 2018 года, после того, как тогдашний министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пытался отговорить Трампа выходить с ядерной сделки.

В Иране отклонили призывы о возвращении к выполнению ядерной сделки, заключенной в 2015 году с мировыми державами. В Тегеране заявили, что продолжат накапливать запасы обогащенного урана.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году, и, согласно документу, Иран согласился на 97% сократить запасы обогащенного урана в обмен на снятие санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон с ядерной сделки и ввел санкции в отношении Тегерана.

  • Напомним, что в 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Ирана и восстановили санкции против иранского режима.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерное соглашение, подписанное в 2015 году, развалится после выхода из него США. В Иране на атомной электростанции Натанз начали строительство центрифуг для обогащения урана.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать