Трамп вышел с ядерной сделки с Ираном, чтобы отомстить Обаме, - Daily Mail

14 июля, 2019, 13:50

Президент США Дональд Трамп принял решение выйти с ядерной сделки с Ираном, чтобы отомстить предыдущему главе Белого дома Бараку Обаме

Об этом со ссылкой на Daily Mail сообщает "РБК-Украина".

По данным письма экс-посла Великобритании в США Кима Даррока, которое оказалось в распоряжении издания, выход из ядерной сделки был принят по "личным причинам" Трампа, поскольку соглашение было подписано при президенте Обаме.

Также в своем письме экс-посол отмечал, что между советниками американского президента были разногласия по поводу выхода из сделки. Даррок добавил, что тогда Белый дом не имел четкой стратегии дальнейших действий после выхода из ядерного договора.

Письмо было отправлено в мае 2018 года, после того, как тогдашний министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пытался отговорить Трампа выходить с ядерной сделки.

В Иране отклонили призывы о возвращении к выполнению ядерной сделки, заключенной в 2015 году с мировыми державами. В Тегеране заявили, что продолжат накапливать запасы обогащенного урана.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году, и, согласно документу, Иран согласился на 97% сократить запасы обогащенного урана в обмен на снятие санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон с ядерной сделки и ввел санкции в отношении Тегерана.