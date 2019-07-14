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Espreso.tvМирСША вводят санкции против Турции за покупку российских ракетных систем С-400

США вводят санкции против Турции за покупку российских ракетных систем С-400


фото: rt.com
США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Интерфакс-Украина".

Вашингтон неоднократно угрожал Анкаре санкциями, в частности исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

По данным Bloomberg, сотрудники Госдепа, Пентагона и Совета нацбезопасности подобрали санкции, которые можно было бы применить против Турции за покупку у России С-400. В Вашингтоне выбирали между тремя пакетами ограничительных мер различной степени жесткости. При этом пока неясно, насколько масштабны предлагаемые санкции и в чем они заключаются.

Чтобы меры начали действовать, их еще должны одобрить президент США Дональд Трамп и его ведущие советники.

Предполагается, что о санкциях США не будут объявлять в понедельник, 15 июля, потому что речь идет о годовщине неудачной попытки переворота 2016 года в Турции. В Вашингтоне не хотели бы сообщать о санкциях в такой день, чтобы не сложилось впечатление, что США могут поддерживать путчистов.

Ранее на этой неделе в Турцию были доставлены первые партии компонентов С-400. Всего в течение пятницы в Турцию прибыли три российских самолета с соответствующим грузом. Четвертый самолет с грузом, связанным с С-400, прилетел на авиабазу "Мюртед" под Анкарой в субботу.

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