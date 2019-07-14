США вводят санкции против Турции за покупку российских ракетных систем С-400
Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Интерфакс-Украина".
Вашингтон неоднократно угрожал Анкаре санкциями, в частности исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
По данным Bloomberg, сотрудники Госдепа, Пентагона и Совета нацбезопасности подобрали санкции, которые можно было бы применить против Турции за покупку у России С-400. В Вашингтоне выбирали между тремя пакетами ограничительных мер различной степени жесткости. При этом пока неясно, насколько масштабны предлагаемые санкции и в чем они заключаются.
Чтобы меры начали действовать, их еще должны одобрить президент США Дональд Трамп и его ведущие советники.
Предполагается, что о санкциях США не будут объявлять в понедельник, 15 июля, потому что речь идет о годовщине неудачной попытки переворота 2016 года в Турции. В Вашингтоне не хотели бы сообщать о санкциях в такой день, чтобы не сложилось впечатление, что США могут поддерживать путчистов.
Ранее на этой неделе в Турцию были доставлены первые партии компонентов С-400. Всего в течение пятницы в Турцию прибыли три российских самолета с соответствующим грузом. Четвертый самолет с грузом, связанным с С-400, прилетел на авиабазу "Мюртед" под Анкарой в субботу.
- Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированное Турцией приобретение С-400 "несовместимым" с продажей F-35.
- 12 июля Минобороны Турции объявило о начале поставок российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии.
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