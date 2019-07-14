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Espreso.tvОбществоС начала года с неплательщиков алиментов взыскано уже более 3 млрд грн

С начала года с неплательщиков алиментов взыскано уже более 3 млрд грн


фото: alo-advokat.com.ua
В Украине с начала 2019 с неплательщиков алиментов взыскали 3,2 млрд грн

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"С начала года благодаря реализации инициативы правительства и Министерства юстиции #ЧужихДітейНеБуває удалось вернуть украинским детям 3,2 млрд грн долгов по уплате алиментов. Общая суммы взысканных в пользу самых маленьких украинцев долгов уже превысила 7,8 млрд грн", - рассказал Петренко.

По его словам, одним из самых действенных средств воздействия на должников является запрет покидать пределы страны, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться. Многие неплательщики, узнав о наложении на них запретов, мгновенно выплачивали деньги, которые до этого не могли найти годами.

Сейчас такие ограничения, по данным Минюста, применены к 126 тыс. человек.

Павленко также сообщил, что почти 60 тыс. неплательщиков получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга, а исполнители Минюста составили постановления о привлечении к общественно полезным работам 44 тыс. алиментщиков.

Более 15 должников объявлені в розыск.

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