"Нет, что вы. Это не признак реванша". Facebook навсегда заблокировал "Книгу памяти павших за Украину"

14 июля, 2019, 17:13

Администрация соцсети Facebook заблокировала страницу сетевого мемориала "Книга памяти павших за Украину"

Об этом его авторы сообщают на странице "Стена народной памяти погибших за Украину 2014-2018 pp", передает Еспресо.TV .

"Друзья, фейсбук-страница проекта "Книга памяти павших за Украину" www.facebook.com/Memorybook.org.ua сегодня утром была окончательно заблокирована, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем ", - говорится в сообщении.

Перед блокированием администрация соцсети прислала четыре предупреждения о том, что содержание некоторых сообщений якобы нарушает стандарты Facebook.

"Мы приняли решение. Мы не будем ни удалять, ни проверять на соответствие каким бы то ни было вымышленным стандартам ни один из размещенных на нашей Facebook-странице текстовых или медийных материалов о героях, погибших за Украину. Нам нечего скрывать и ретушировать", - сообщила команда проекта в Twitter.

Информация о погибших героях современной Украины в дальнейшем доступна на официальном интернет-портале "Книга памяти павших за Украину". Эти данные также будут повторяться на страницах с таким же или подобным названием в других социальных сетях:

Тelegram - t.me/memorybook_org_ua ,

Twitter - twitter.com/MemoryBookUA .

"Страница "Книги памяти" заблокирована за "нарушение правил сообщества".

То есть память о наших погибших - это нарушение.

То есть, количество тех, кто жаловался на страницу - огромно.

Нет, что вы. Это не признак реванша ", - прокомментировал ситуацию один из авторов ппроекта Глеб Бабич.