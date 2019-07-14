Предстоятель УГКЦ обратился к молодежи накануне выборов: "Умейте различать правду и ложь"
Духовный лидер греко-католиков отметил, что во время предвыборного периода Украину "заполонила неправда", передает Еспресо.TV .
"Хочу вам пожелать, чтобы никто вас не обманул. Потому что если вы будете уметь различать правду и ложь, то ни один лживый политик не получит вашего голоса... Будьте учениками правды и ее свидетелями. Никогда не стесняйтесь ее засвидетельствовать и увидите, что все мы вместе будем настоящими", - подчеркнул Святослав.
Он напомнил, что в этом году греко-католическая церковь отмечает 30-летие выхода из подполья.
"Наши предшественники доказывают, что за правду нужно бороться. Более того, терпеть преследования за нее и даже умереть. Ведь тот, кто не знает правды, живет в темноте. Поэтому быть христианином - значит быть учеником и свидетелем правды. Каждый из нас в своей совести призван искать правду - это содержание христианской жизни", - отметил предстоятель.
- Напомним, на этот раз в Зарванице собралось 80 тыс. паломников .
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин