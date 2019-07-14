Предстоятель УГКЦ обратился к молодежи накануне выборов: "Умейте различать правду и ложь"

14 июля, 2019, 19:22

Глава УГКЦ Святослав во время общенационального паломничества в Марийский духовный центр "Зарваница" 13-14 июля 2019 года встретился с молодежью. Такие встречи в первый день паломничества стали уже традиционными

Духовный лидер греко-католиков отметил, что во время предвыборного периода Украину "заполонила неправда", передает Еспресо.TV .

"Хочу вам пожелать, чтобы никто вас не обманул. Потому что если вы будете уметь различать правду и ложь, то ни один лживый политик не получит вашего голоса... Будьте учениками правды и ее свидетелями. Никогда не стесняйтесь ее засвидетельствовать и увидите, что все мы вместе будем настоящими", - подчеркнул Святослав.

Он напомнил, что в этом году греко-католическая церковь отмечает 30-летие выхода из подполья.

"Наши предшественники доказывают, что за правду нужно бороться. Более того, терпеть преследования за нее и даже умереть. Ведь тот, кто не знает правды, живет в темноте. Поэтому быть христианином - значит быть учеником и свидетелем правды. Каждый из нас в своей совести призван искать правду - это содержание христианской жизни", - отметил предстоятель.