Появились очень интересные подробности о гранатомете, из которого стреляли по телеканалу "112"

14 июля, 2019, 16:18

Гранатомет РПГ-22, из которого в Киеве было обстреляно здание близкого к Виктору Медведчуку телевизионного канала "112" по своему номеру партии производства совпадает с двумя другими гранатометами РПГ-22, которые были изъяты в 2015 году из тайника террористов "ДНР"

Такие детали обнародовал на своей странице в Facebook народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Еспресо.TV .

Этот схрон тогда нашли украинские военные возле кладбища на выезде из Артемовска в направлении трассы Славянск–Дебальцево. Те два гранатомета были уничтожены и об их уничтожении есть соответствующие официальные справки.

"... Гранатомет РПГ-22, индивидуальных номеров нет, но есть номер партии производства. Такой же номер партии - РПГ-22 254-15-85 - имели два гранатомета, изъятые в 2015 году из тайника" ДНР ", который нашли наши военные возле кладбища на выезде из Артемовска в направлении трассы Славянск–Дебальцево. Те гранатометы были уничтожены (на фото - справка об уничтожении одного, по второму форма абсолютно идентична). Их "брат" из той же партии производства обстрелял сегодня 112 канал", - написал нардеп .

"Просто факт, который о мотивах обстрела говорит гораздо больше, чем все остальное", - добавил Арьев.

Также он привел номер уголовного производства в ЕРДР, где находится эта информация об изъятии в 2015 году:

производство 12015050150002547.

После вчерашнего случае Национальная полиция открыла производство, номер в ЕРДР: 12019100100006667.

Материалы переданы СБУ.

На фото - тубус гранатомета, из которого стреляли по каналу. Номер партии видно, если увеличить изображение

"То, что из гранатомета из этой же российской партии производства был обстрелян 112 канал может также указывать на русский след этой провокации, которую могли совершить спецслужбы РФ", - комментирует ситуацию InformNapalm.