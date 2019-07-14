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Espreso.tvОбществоПарламентская фракция "Слуга народа" будет непредсказуемой и может просто разбежаться, - Фейгин

Парламентская фракция "Слуга народа" будет непредсказуемой и может просто разбежаться, - Фейгин


фото: rubryka.com
Неизбежное существенное снижение рейтинга президента Владимира Зеленского может негативно повлиять на поведение членов его фракции в новой Верховной Раде

Об этом теоретик права, правозащитник и оппозиционный деятель из России Марк Фейгин заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Если рейтинг существенно пойдет вниз, вся фракция "Слуги народа", которая будет иметь большинство или же 30-40%, разбежится. Это же люди-то новые, он сам (Зеленский, - ред.) говорит, что этих людей набирали практически из ниоткуда. Это не люди с политическими биографиями. Предусмотреть как они поведут себя в ситуации, когда их кумир вдруг начнет терять рейтинг, невозможно. Они могут начать дрейфовать из фракции, они могут начать голосовать не так", - пояснил он.

По словам Фейгина, все дело в том, что у "Слуги народа" нет структуры, а те люди, которые находятся там, не имеют одинаковых убеждений.

"Какие это люди в действительности? Каковы их убеждения? Из того, что я вижу в украинских СМИ, там очень разношерстная публика. Туда напичканы разные люди. Это новая партия. У нее никогда не было своей структуры. Не было "сита", которое "просеивает" людей из регионов, пришедших в политику киевского уровня ", - отметил эксперт.

  • Голосование на досрочных выборах Верховной Рады Украины IX созыва должны состояться в следующее воскресенье, 21 июля 2019 года.
  • Как отмечают эксперты и как этого не скрывает сам глава государства, ему нужен подконтрольный высший орган законодательной власти, куда он сейчас планирует завести свою партию "Слуга народа".
  • У президентской политсилы рейтинг сейчас около 40%.
  • По словам известного украинского публициста и общественного деятеля Виталия Портникова, если бы выборы в Раду были осенью, партия "Слуга народа" набрала бы меньше 10-15%.
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