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Espreso.tvОбществоОщадбанк сделал заявление по поводу приватизации

Ощадбанк сделал заявление по поводу приватизации


фото: epravda.com.ua
Ощадбанк, несмотря на смену типа акционерного общества, остается на 100% государственным

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Банк подчеркивает, что остается 100% государственным, после того, как Кабинет министров Украины изменил тип акционерного общества Сбербанка с публичного на частный и переименовал его в акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины".

Соответствующее постановление правительства от 5 июня №568 опубликовано на сайте правительства.

Изменен также устав Сбербанка. При этом Сбербанк является государственным банком.

"Сбербанк как до изменения положений своего устава, так и после остается государственным банком. Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций банка, является государство. На этом основании закона Украины "О банках и банковской деятельности" оставил неизменной гарантию государства по вкладам физических лиц государственного сберегательного банка Украины, что нашло отражение в новом уставе банка", - сообщили в Сбербанке.

Как отмечается в сообщении, начиная с 2015 года Верховной Радой принят ряд законов с целью имплементации в национальное законодательство требований европейских директив по корпоративному управлению и деятельности компаний и совершенствованию его в вопросах эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации на фондовом рынке Украины и деятельности по предоставлению информационных услуг .

Одним из них является Закон Украины от 16 ноября 2017 №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг", который начал действовать 6 января 2018 г. Положениями закона, в частности, меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и устанавливается, что в наименовании акционерного общества фиксирование его типа (публичное или частное) необязательно.

"Поскольку Сбербанк является государственным банком, 100% уставного капитала которого принадлежит государству, акции банка не могут быть предметом торговли, поэтому был выбран путь смены типа акционерного общества с публичного на частный", - говорится в сообщении.

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