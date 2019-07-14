Олимпийский чемпион отправил тяжеловеса из Украины в жесткий нокаут
14 июля, 2019, 08:50
Французский тяжеловес Тони Йока нокаутировал воспитанника украинского бокса Александра Димитренко, выступающего за Германию
Об этом сообщает "Главком".
Олимпийский чемпион-2016 в супертяжелом весе француз Тони Йока нокаутировал во французском Антибе уроженца Украины Александра Димитренко, представляющего Германию.
Француз занял центр ринга, неторопливо прошивал защиту оппонента джебом с дальней дистанции, периодически пробивал по корпусу. Немного накрутил плотность боя во втором раунде, проверил подбородок Димитренко апперкотом.
В третьей трехминутке Йока получил соперника правым прямым. Димитренко оказался на полу, но продолжил бой. Француз бросился на добивание и чуть ли не выбил Димитренко за пределы ринга. Рефери остановил бой и зафиксировал нокаут.
- Напомним, 23 июня украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко победил техническим нокаутом россиянина Дениса Бахтова и отстоял титул WBF International.
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