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Espreso.tvСпортОлимпийский чемпион отправил тяжеловеса из Украины в жесткий нокаут

Олимпийский чемпион отправил тяжеловеса из Украины в жесткий нокаут


фото: boxen1.com
Французский тяжеловес Тони Йока нокаутировал воспитанника украинского бокса Александра Димитренко, выступающего за Германию

Об этом сообщает "Главком".

Олимпийский чемпион-2016 в супертяжелом весе француз Тони Йока нокаутировал во французском Антибе уроженца Украины Александра Димитренко, представляющего Германию.

Француз занял центр ринга, неторопливо прошивал защиту оппонента джебом с дальней дистанции, периодически пробивал по корпусу. Немного накрутил плотность боя во втором раунде, проверил подбородок Димитренко апперкотом.

В третьей трехминутке Йока получил соперника правым прямым. Димитренко оказался на полу, но продолжил бой. Француз бросился на добивание и чуть ли не выбил Димитренко за пределы ринга. Рефери остановил бой и зафиксировал нокаут.

  • Напомним, 23 июня украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко победил техническим нокаутом россиянина Дениса Бахтова и отстоял титул WBF International.
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