Олимпийский чемпион отправил тяжеловеса из Украины в жесткий нокаут

14 июля, 2019, 08:50

Французский тяжеловес Тони Йока нокаутировал воспитанника украинского бокса Александра Димитренко, выступающего за Германию

Об этом сообщает "Главком".

Олимпийский чемпион-2016 в супертяжелом весе француз Тони Йока нокаутировал во французском Антибе уроженца Украины Александра Димитренко, представляющего Германию.

Француз занял центр ринга, неторопливо прошивал защиту оппонента джебом с дальней дистанции, периодически пробивал по корпусу. Немного накрутил плотность боя во втором раунде, проверил подбородок Димитренко апперкотом.

В третьей трехминутке Йока получил соперника правым прямым. Димитренко оказался на полу, но продолжил бой. Француз бросился на добивание и чуть ли не выбил Димитренко за пределы ринга. Рефери остановил бой и зафиксировал нокаут.