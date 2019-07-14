Неделя начнется грозами и небольшим теплом
14 июля, 2019, 21:33
Понедельник в Украине начнется снова умеренным теплом и грозовыми локальными ливнями.
Как сообщает синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"И, конечно, солнцем и фантастически красивыми облаками, которые видны даже в лабиринтах мегаполисных домов-великанов", - добавляет она.
Дожди с грозами пройдут 15 июля на западе, севере и в большинстве центральных областей. При грозах возможны ливни и шквалы.
При этом на Днепропетровщине, в южной части и на востоке Украины существенные осадки вряд ли будут.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, на юге и юго-востоке +24...+29 градусов.
В Киеве в понедельник надо взять зонт - местами дожди с грозами. Температура воздуха в столице предполагается в пределах +21...+22 градуса.
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