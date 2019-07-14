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Espreso.tvОбществоНасалику на округ подбросили "липовых" шахтеров из спортзалов

Насалику на округ подбросили "липовых" шахтеров из спортзалов

Во время празднования Дня города в Калуше появилась группа молодых людей в белых касках и с плакатами с надписями против министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который баллотируется в народные депутаты Украины по 85-му избирательному округу

Об этом сам министр написал на своей странице в Facebook.

"Играли в шахтеров из Червонограда, которые якобы приехали встретиться с министром энергетики и угольной промышленности Украины. Я в то время общался с избирателями в Войнилове, но по такому случаю выехал в Калуш", - сообщил он.

По словам Насалика, он увидел автобусы "с молодчиками в спортивных костюмах, которые направлялись не в Червоноград, откуда они якобы прибыли, а в Ивано-Франковск". "Выйти и поговорить с министром "шахтеры", которые ради этого и в Калуш приехали, и плакаты рисовали, и каски надевали, почему-то испугались", - отметил министр.

"Так что актеры из них оказались плохими и спортсмены тоже никакие... Просто интересно, кто именно в спортзалах Ивано-Франковска тренирует "титушок по вызову"?" - написал Носилки.

Он еще раз поблагодарил "режиссеров этих "клоунад" - что в Калуше, что в Киеве", которые держат его в тонусе. "Это придает сил и уверенности, что я все делаю правильно - и как человек, и как политик, и как министр, - отметил министр. - И, хотя я сейчас в предвыборном отпуске, готов в любой момент к встрече и конструктивному диалогу и по погашению долгов шахтерам, и по модернизации шахт... Вот только "цирк на проволоке" - не мой формат, извините".

Пользователи соцсети оставляют шуточные комментарии по поводу внешнего вида "шахтеров"-протестующих: "Знакомьтесь: шахтер типичный, только из забоя. И каски главное рабочие))", "классные нынче шахтеры, как на подбор: молодые, в спортивках по-видимому, спарцмены, еще и политически активны. Но, сараки, забыли где их шахта...", "Двойные каски" у протестующих. Когда не можешь определиться, шахтер ты или спортсмен)))))"," Степанович один автобус бы положил. Полтора - с натяжкой... ".

 

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