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Espreso.tvОбществоНардеп Денисенко заявил, что снятый с участия в выборах Куницкий снова попался на лжи

Нардеп Денисенко заявил, что снятый с участия в выборах Куницкий снова попался на лжи

Народный депутат Андрей Денисенко заявил о том, что снятый с регистрации кандидат в народные депутаты по 169 харьковскому округу Александр Куницкий снова попался на лжи.

В своей публикации Андрей Денисенко сообщает, что после отмены Центризбиркомом регистрации кандидата Александра Куницкого он предоставил в суд новые обоснования своего длительного отсутствия на территории Украины в 2015 году. 

Денисенко опубликовал документы, поданные Куницким в суд, в которых в качестве обоснования длительного отсутствия в стране он приводит уже новый аргумент и отмечает, что находился в стране в качестве гражданина Израиля, следовательно, по его мнению, закон не нарушал.

"Ще вчора я вважав, що мій гештальт з Куницьким нарешті закрито, а вже сьогодні мені стало відомо, що любитель щотижневих подорожей до Мордору Куницький продовжує цинічно і відверто брехати у вічі ЦВК, виборцям та суду.

Бо сподівається, що покровителі з РФ допоможуть йому відновитися у виборчій гонці. 

 

Брехливий цинізм суб‘єкта зашкалює. Спочатку він відпирається від громадянства Ізраїлю - приперли до стінки - зізнався, що таки є! Потім доводив і він, і представник Слуги народу, що його відсутність 264 дні в Україні обґрунтована виключно (!!!) службовими відрядженнями. Навіть довідки намалював, як ми вже знаємо.

А тепер! Увага! Після того, як ЦВК скасувала його реєстрацію, він вже не тільки визнає, що має подвійне громадянство, але й стверджує, що проживав на території України на підставі ізраїльського паспорту 159 днів! А отже, на його думку, все тепер точно в порядку і він не порушив виборче законодавство - попри те, що він двічі надає різні обґрунтування.

Брехня стала тотальною і остання її частина заперечує першу.

Хоча про що це я, про яку безбрехливість...Людина присягала на вірність іншій країні, а потім легко нібито відмовилась від її громадянства, потім відсиджувалася за кордоном, щоб не бути призваною в українську армію, коли йшла активна фаза війни, а потім по кілька разів на місяць мандрує до країни агресора. Особисто я не вірю, що такий відданий слуга кількох народів схаменеться і перестане нахабно дертися в парламент.

 

А ось на місці виборців і суддів я б замислився - хто зна, що може ще виплисти у справі Куницького. Це його позов на відновлення як кандидата і повна копія ізраїльського паспорту. Насолоджуйтесь!“

 

В документах, к которым обращается Денисенко, Александр Куницкий фактически отказываясь от предоставленных ранее в Центризбирком пояснений отмечает, что на основании заграничного паспорта, выданного государством Израиль, в 2015 году шесть раз пересекал границу Украины, как гражданин Израиля, поэтому у ЦИК отсутствовали основания отменять его регистрацию.

Напомним, после того, как Центральная избирательная комиссия Украины установила факт безосновательного отсутствия в течение пяти лет предшествовавших выборам на территории страны кандидата в народные депутаты Украины Александра Куницкого она отменила его регистрацию. По данным Государственной пограничной службы, он отсутствовал в стране с 15 марта по 5 декабря 2015 года.

По данным Центризбиркома, в качестве обоснования своего отсутствия на протяжении 264 дней в 2015 году, Александр Куницкий предоставил приказы от ГО "Елита Нации" и "1+1 Продакшин", согласно которых он выполнял редакционные задания в Венгрии и Румынии.

В ЦИК сообщили, что Куницким не были предоставлены доказательства, подтверждающие трудовые отношения с "1+1 Продакшин" и общественной организацией, следовательно, были нарушены требования Конституции Украины и законодательства о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет перед выборами.

Ранее Андрей Денисенко опубликовал документы, которые могу свидетельствовать о подделке экс-кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", который баллотировался по 169 мажоритарному округу Харькова Александром Куницким документов, поданных в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о приказах о командировках, которые должны были подтвердить беспрерывное нахождение кандидата в депутаты Куницкого на территории Украины в течении последних пяти лет ввиду обязательности данного условия для допуска к выборам. По утверждениям Денисенко подобные документы являются фиктивными, так как были созданы юристами "Перемежко и партнеры" в 2019 году в то время, как датированы 2015 годом.

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