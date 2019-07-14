На Сумщине упал вертолет Ми-2
14 июля, 2019, 17:34
В Сумской области в результате падения вертолета погиб человек
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС передает Еспресо.TV .
"14 июля в 15:29 поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета Ми-2", - говорится в сообщении.
Вследствие авиационной катастрофы погиб один человек (пилот).
Причины падения вертолета выясняются.
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