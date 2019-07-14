На Сумщине упал вертолет Ми-2

14 июля, 2019, 17:34

В Сумской области в результате падения вертолета погиб человек

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС передает Еспресо.TV .

"14 июля в 15:29 поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета Ми-2", - говорится в сообщении.

Вследствие авиационной катастрофы погиб один человек (пилот).

Причины падения вертолета выясняются.