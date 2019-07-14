На пляже в Одессе произошел оползень, могло засыпать человека
14 июля, 2019, 18:56
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что около 17:30 в воскресенье, 14 июля 2019 года, в Одессе между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел сдвиг почвы со склона на побережье
Площадь оползня составляет 150 кв. м, передает Еспресо.TV .
"Проводятся работы по проверке возможного нахождения человека под завалом", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 10 спасателей.
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