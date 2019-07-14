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Espreso.tvОбществоНа пляже в Одессе произошел оползень, могло засыпать человека

На пляже в Одессе произошел оползень, могло засыпать человека

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что около 17:30 в воскресенье, 14 июля 2019 года, в Одессе между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел сдвиг почвы со склона на побережье

Площадь оползня составляет 150 кв. м, передает Еспресо.TV .

"Проводятся работы по проверке возможного нахождения человека под завалом", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 10 спасателей.

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