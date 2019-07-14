На пляже в Одессе произошел оползень, могло засыпать человека

14 июля, 2019, 18:56

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что около 17:30 в воскресенье, 14 июля 2019 года, в Одессе между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел сдвиг почвы со склона на побережье