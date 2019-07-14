На Николаевщине провели в последний путь погибшего на фронте младшего лейтенанта из 406-й бригады

14 июля, 2019, 21:12

В поселке Березанка Бережанского района Николаевской области состоялось прощание с младшим сержантом Антоном Факой, погибшим 10 июля в зоне проведения ООС

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на UA Николаев.

Антон Александрович Фака родился 8 сентября 1997 года. В 2014 году окончил колледж, а с августа 2016 года, по примеру своего старшего брата, пошел защищать Родину.

Служил младшим сержантом в 406-й отдельной артиллерийской бригаде. Погиб 10 июля в зоне проведения операции Объединенных сил у поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области в результате попадания ПТУР наемников РФ в грузовик Вооруженных сил Украины, которая двигалась в кортеже председателя Донецкой области.

У него остались мать и старший брат, служивший в морской пехоте в Крыму, и оставивший оккупированную территорию в 2014 году.