На этот раз в Зарванице собралось 80 тыс. паломников
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на данные пресс-служба Тернопольского областного совета.
"Более 80 тысяч паломников приняли участие во всеукраинском паломничестве в Зарванице. Из всех областей Украины, АР Крым и из-за рубежа прибыли верующие на всеукраинскую прощу", - говорится в сообщении.
Как отметили в облсовете, некоторые из верующих шли пешком в течение пяти дней.
Участие в мероприятиях приняло духовенство из Чехии, Германии, Соединенных Штатов Америки, Канады и Польши.
В этом году паломничество, приуроченное к 30-летию выхода Греко-католической церкви из подполья и молитве за мир, традиционно началась многотысячным шествием со свечами от приходской церкви к чудотворному месту, где епископы, священники и верующие просили у Матери Божьей мира и покровительства для украинского народа.
В воскресенье, 14 июля, состоялась архиерейская Божественная литургия под наставничеством главы УГКЦ Святослава Шевчука. Участие в богослужении приняли также представители различных уровней власти, а также партий и политических сил.
В частности, среди присутствующих был пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной и министр образования Лилия Гриневич.
По информации от ГСЧС, для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в Зарванице было привлечено 125 спасателей и 34 единицы спецтехники. Также спасатели предоставили для нужд паломников палатки для ночлега и полевые кухни, где можно было получить горячую пищу.
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