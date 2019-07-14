//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМосковский патриархат зовет обратно к себе Филарета. Обещают вернуть утраченные привилегии

Московский патриархат зовет обратно к себе Филарета. Обещают вернуть утраченные привилегии

Наместник Киево-Печерской лавры, член Синода церкви Московского патриархата в Украине, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) рассказал о своем отношении к церковным событиям в Украине, в частности к выходу Филарета не только из УПЦ МП, но и из ПЦУ

Интервью с ним появилось в газете Сегодня, передает Еспресо.TV .

"С Филаретом мы встречались много раз, еще при покойном Блаженнейшем Владимире по случаю каких-то заседаний на праздники. Я его не признаю как патриарха, но признаю его как Михаила Антоновича Денисенко. Это вежливость по отношению к другому человеку. И обращаюсь я к нему как к человеку. Он отлучен от церкви, но он же не потерял образ человека, образ Божий, - сказал митрополит Павел. - Конечно, все это собрание (УПЦ КП, - ред.) держится на нем, на его имени и его финансах... Мне его как человека очень жаль. В свое время он был не худшим митрополитом Киевским. И я не стану его судить как человека. Да, я сегодня осуждаю его поступки по отношению к Церкви - то, что он сделал раскол. Но я хотел несколько раз встретиться с ним. Я передал ему альбом, посвященный 30-летию со дня возрождения монашеской жизни в Лавре. Там есть его фотографии, мы не вычеркиваем его из истории нашей Церкви, которую он когда-то возглавлял, признаем его заслуги в те дни, когда он очень переживал за Церковь. Он очень переживал и заботился Киево-Печерской лаврой. Если бы была такая возможность, я бы ему сказал: вы теперь видите, что вы наделали".

Но, по мнению владыки Павла, у Филарета "есть возможность покаяться и обратиться к Священному Синоду" церкви Московского патриархата.

"Думаю, ему бы вернули его духовные регалии. Это мое личное мнение. Я хоть и постоянный член Священного Синода, но говорить за всех не могу. Однако лично считаю, что ему вернули бы его духовные регалии".

На вопрос, признали бы Филарета в УПЦ МП митрополитом, владыка Павел ответил:

"Не только митрополитом. И с титулом бывшего Блаженнейшего. Ведь он был главой Украинской Православной Церкви. Для него это было бы большое достижение. Не сохранение патриаршего куколя на голове, а возвращение в Царство Небесное. Мы не знаем, как и что будет, но у Бога больше ласки, чем у Филарета, у меня и других людей".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать