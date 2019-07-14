Московский патриархат зовет обратно к себе Филарета. Обещают вернуть утраченные привилегии

14 июля, 2019, 20:54

Наместник Киево-Печерской лавры, член Синода церкви Московского патриархата в Украине, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) рассказал о своем отношении к церковным событиям в Украине, в частности к выходу Филарета не только из УПЦ МП, но и из ПЦУ

Интервью с ним появилось в газете Сегодня, передает Еспресо.TV .

"С Филаретом мы встречались много раз, еще при покойном Блаженнейшем Владимире по случаю каких-то заседаний на праздники. Я его не признаю как патриарха, но признаю его как Михаила Антоновича Денисенко. Это вежливость по отношению к другому человеку. И обращаюсь я к нему как к человеку. Он отлучен от церкви, но он же не потерял образ человека, образ Божий, - сказал митрополит Павел. - Конечно, все это собрание (УПЦ КП, - ред.) держится на нем, на его имени и его финансах... Мне его как человека очень жаль. В свое время он был не худшим митрополитом Киевским. И я не стану его судить как человека. Да, я сегодня осуждаю его поступки по отношению к Церкви - то, что он сделал раскол. Но я хотел несколько раз встретиться с ним. Я передал ему альбом, посвященный 30-летию со дня возрождения монашеской жизни в Лавре. Там есть его фотографии, мы не вычеркиваем его из истории нашей Церкви, которую он когда-то возглавлял, признаем его заслуги в те дни, когда он очень переживал за Церковь. Он очень переживал и заботился Киево-Печерской лаврой. Если бы была такая возможность, я бы ему сказал: вы теперь видите, что вы наделали".

Но, по мнению владыки Павла, у Филарета "есть возможность покаяться и обратиться к Священному Синоду" церкви Московского патриархата.

"Думаю, ему бы вернули его духовные регалии. Это мое личное мнение. Я хоть и постоянный член Священного Синода, но говорить за всех не могу. Однако лично считаю, что ему вернули бы его духовные регалии".

На вопрос, признали бы Филарета в УПЦ МП митрополитом, владыка Павел ответил:

"Не только митрополитом. И с титулом бывшего Блаженнейшего. Ведь он был главой Украинской Православной Церкви. Для него это было бы большое достижение. Не сохранение патриаршего куколя на голове, а возвращение в Царство Небесное. Мы не знаем, как и что будет, но у Бога больше ласки, чем у Филарета, у меня и других людей".