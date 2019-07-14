Количество министерств надо сократить вдвое, - Гройсман

14 июля, 2019, 22:09

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает оптимизировать количество министерства в следующей каденции правительства и сократить их до 12

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Максимум 12 членов правительства - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию", - отметил Гройсман.

Сейчас количество членов правительства составляет 25 человек, включая премьера и 6 вице-премьеров.