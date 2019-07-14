Количество министерств надо сократить вдвое, - Гройсман
14 июля, 2019, 22:09
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает оптимизировать количество министерства в следующей каденции правительства и сократить их до 12
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
"Максимум 12 членов правительства - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию", - отметил Гройсман.
Сейчас количество членов правительства составляет 25 человек, включая премьера и 6 вице-премьеров.
- Перед этим Гройсман заявил, что нашел средства и на премии военным, и на парад ко Дню Независимости. Теперь решение за президентом Владимиром Зеленским, заметил он.
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