Княжицкий рассказал, что нужно для победы в информационной войне с Россией

14 июля, 2019, 16:51

Как считает народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, главный автор и разработчик закона о языке Николай Княжицкий, остановить информационную агрессию Кремля в Украине может закон о прозрачности медиа

Об этом политик заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Надо защитить украинские средства массовой информации и ставить защиту не только на фронте, но и в информационном пространстве. Потому что гибридная война - это и обычная война, и информационная. Поэтому она и называется гибридной", - отметил Княжицкий.

По его словам, эту информационную составляющую "мы начали катастрофически проигрывать" после победы Владимира Зеленского на последних президентских выборах.

"Потому что количество пророссийских каналов растет. Инициируются различные телемосты. Медведчук не слезает с экранов телевизоров. Каких-то еще полгода назад его никто не мог увидеть по телевидению, даже на тех телеканалах которые он якобы контролировал. Он начал выходить в эфир сейчас", - описал ситуацию Княжицкий.

"Чтобы эту войну (информационную, - ред.) остановить, нам надо принимать закон о прозрачности медиа", - отметил народный депутат.

Как заметил Княжицкий, он представлял этот важный закон в парламенте, но для его принятия не хватило голосов.

В частности, не проголосовали те, кто называет себя "патриотами Украины".

"Часть демократических сил за этот закон не голосовала. Наверное, потому что у них есть какие-то договоренности - либо с Зеленским, который имеет договоренности с Путиным, либо непосредственной с Российской Федерацией", - подчеркнул политик.