Гройсман заявил, что нашел деньги на военный парад ко Дню Независимости. Теперь решение за Зеленским
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV .
"Я поддерживаю предложение повысить вознаграждение военным ко Дню Независимости. И одновременно я предложу вариант финансирования парада. А глава государства будет принимать решение, - сказал Владимир Гройсман. - Это будет парад гордости наших военных. Десятки и сотни тысяч людей поблагодарят их за доблесть".
На этой неделе, во время заседания правительства премьер-министр Украины поддержал предложение президента повысить финансирование армии и направить дополнительно 300 млн грн на дополнительное обеспечение армии. Но вместе с тем, Гройсман дал поручение Министерству обороны и Министерству финансов найти источники финансирования проведения военного парада, который является символом доблести и чести украинского войска.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин