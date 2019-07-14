Гройсман заявил, что нашел деньги на военный парад ко Дню Независимости. Теперь решение за Зеленским

14 июля, 2019, 20:37

Правительство Украины предложит Президенту Украины источники проведения военного парада на День Независимости Украины. И это станет проявлением уважения к военным и возможностью для тысяч людей поблагодарить украинских воинов

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV .

"Я поддерживаю предложение повысить вознаграждение военным ко Дню Независимости. И одновременно я предложу вариант финансирования парада. А глава государства будет принимать решение, - сказал Владимир Гройсман. - Это будет парад гордости наших военных. Десятки и сотни тысяч людей поблагодарят их за доблесть".

На этой неделе, во время заседания правительства премьер-министр Украины поддержал предложение президента повысить финансирование армии и направить дополнительно 300 млн грн на дополнительное обеспечение армии. Но вместе с тем, Гройсман дал поручение Министерству обороны и Министерству финансов найти источники финансирования проведения военного парада, который является символом доблести и чести украинского войска.