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Espreso.tvОбществоГройсман заявил, что нашел деньги на военный парад ко Дню Независимости. Теперь решение за Зеленским

Гройсман заявил, что нашел деньги на военный парад ко Дню Независимости. Теперь решение за Зеленским


фото: kmu.gov.ua
Правительство Украины предложит Президенту Украины источники проведения военного парада на День Независимости Украины. И это станет проявлением уважения к военным и возможностью для тысяч людей поблагодарить украинских воинов

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV .

"Я поддерживаю предложение повысить вознаграждение военным ко Дню Независимости. И одновременно я предложу вариант финансирования парада. А глава государства будет принимать решение, - сказал Владимир Гройсман. - Это будет парад гордости наших военных. Десятки и сотни тысяч людей поблагодарят их за доблесть".

На этой неделе, во время заседания правительства премьер-министр Украины поддержал предложение президента повысить финансирование армии и направить дополнительно 300 млн грн на дополнительное обеспечение армии. Но вместе с тем, Гройсман дал поручение Министерству обороны и Министерству финансов найти источники финансирования проведения военного парада, который является символом доблести и чести украинского войска.

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