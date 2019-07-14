Google тестирует новую социальную сеть

14 июля, 2019, 14:28

Компания Google начала тестировать новую собственную социальную сеть Shoelace

Об этом со ссылкой на Tehnot сообщает ТСН.

После недавнего закрытия Google+ IT-гигант не оставляет попыток создать собственную социальную сеть. На этот раз компания разработала социальное приложение Shoelace (Шнурки).

Новый проект призван объединить людей, которые живут рядом, с одинаковыми интересами. Указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты.

Присоединившись к событию, можно обсудить его с другими участниками в общем чате. Также в приложении есть возможность приглашать на встречи других людей, даже если они не пользуются этой социальной сетью.

Программа пока доступна на платформах Android и iOS, информации о веб-версии приложения пока нет. Разработчики проводят закрытое тестирование продукта на территории Нью-Йорка, регистрация возможна только по приглашениям.

Разработкой соцсети занимается небольшая команда из подразделения Area 120, который специализируется на экспериментальных продуктах Google. По словам создателей проекта, название Shoelace является ссылкой на его цель - связывать людей с общими интересами, так же как связываются концы шнурков на ботинках. По этой же аналогии мероприятия, которые создаются в приложении, были названы Loops - "петли".