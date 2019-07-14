Этот день в истории: первый матч украинского футбола и битва под Бродами

14 июля, 2019, 22:36

14 июля 1894 года во Львове состоялся первый официально зарегистрированный футбольный матч на территории Украины

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на просветительский проект JNSM.

На стадионе в Стрыйском парке в присутствии 3 тыс. зрителей местная команда "Сокол" победила одноклубников из Кракова. Играли до первого гола.

Мяч на 7-й минуте забил львовянин, второкурсник учительской гимназии Владимир Хомицкий.

Кроме того в этот день, 14 июля, но уже 1944 года между 13-м корпусом 4-й танковой армии Вермахта, в состав которого входила дивизия СС "Галичина" и советскими войсками 1-го Украинского фронта состоялась битва под Бродами. Разгром немцев, на стороне которых воевали украинские добровольцы, создал Советской армии благоприятные условия для наступления на Львов.

Другие важные события 14 июля с украинской и мировой истории:

1924 - в поселке Аян на побережье Охотского моря состоялся Всетунгусский съезд, на котором местные жители Крайнего Севера - тунгусы, якуты и русские - провозгласили самостоятельную Тунгусскую республику, которая не входит в состав Советской России. В сентябре усилиями войск ГПУ и кораблей Красного флота независимая Тунгусская республика была ликвидирована.

1933 - В США вышел первый мульфильм Макса Флейшера про моряка Папая - лента I Yam What I Yam.

1946 - впервые опубликована книга педиатра Бенджамина Спока "Ребенок и уход за ним", которая принесла ему всемирную славу.