Этот день в истории: первый матч украинского футбола и битва под Бродами
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на просветительский проект JNSM.
На стадионе в Стрыйском парке в присутствии 3 тыс. зрителей местная команда "Сокол" победила одноклубников из Кракова. Играли до первого гола.
Мяч на 7-й минуте забил львовянин, второкурсник учительской гимназии Владимир Хомицкий.
Кроме того в этот день, 14 июля, но уже 1944 года между 13-м корпусом 4-й танковой армии Вермахта, в состав которого входила дивизия СС "Галичина" и советскими войсками 1-го Украинского фронта состоялась битва под Бродами. Разгром немцев, на стороне которых воевали украинские добровольцы, создал Советской армии благоприятные условия для наступления на Львов.
Другие важные события 14 июля с украинской и мировой истории:
1924 - в поселке Аян на побережье Охотского моря состоялся Всетунгусский съезд, на котором местные жители Крайнего Севера - тунгусы, якуты и русские - провозгласили самостоятельную Тунгусскую республику, которая не входит в состав Советской России. В сентябре усилиями войск ГПУ и кораблей Красного флота независимая Тунгусская республика была ликвидирована.
1933 - В США вышел первый мульфильм Макса Флейшера про моряка Папая - лента I Yam What I Yam.
1946 - впервые опубликована книга педиатра Бенджамина Спока "Ребенок и уход за ним", которая принесла ему всемирную славу.
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