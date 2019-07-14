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Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: первый матч украинского футбола и битва под Бродами

Этот день в истории: первый матч украинского футбола и битва под Бродами

Эмблема добровольческой дивизии "Галичина"
14 июля 1894 года во Львове состоялся первый официально зарегистрированный футбольный матч на территории Украины

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на просветительский проект JNSM.

На стадионе в Стрыйском парке в присутствии 3 тыс. зрителей местная команда "Сокол" победила одноклубников из Кракова. Играли до первого гола.

Мяч на 7-й минуте забил львовянин, второкурсник учительской гимназии Владимир Хомицкий.

Кроме того в этот день, 14 июля, но уже 1944 года между 13-м корпусом 4-й танковой армии Вермахта, в состав которого входила дивизия СС "Галичина" и советскими войсками 1-го Украинского фронта состоялась битва под Бродами. Разгром немцев, на стороне которых воевали украинские добровольцы, создал Советской армии благоприятные условия для наступления на Львов.

Другие важные события 14 июля с украинской и мировой истории:

1924 - в поселке Аян на побережье Охотского моря состоялся Всетунгусский съезд, на котором местные жители Крайнего Севера - тунгусы, якуты и русские - провозгласили самостоятельную Тунгусскую республику, которая не входит в состав Советской России. В сентябре усилиями войск ГПУ и кораблей Красного флота независимая Тунгусская республика была ликвидирована.

1933 - В США вышел первый мульфильм Макса Флейшера про моряка Папая - лента I Yam What I Yam.

1946 - впервые опубликована книга педиатра Бенджамина Спока "Ребенок и уход за ним", которая принесла ему всемирную славу.

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