//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВыборы 2019ЦИК впервые опубликовала фото всех кандидатов-мажоритарщиков

ЦИК впервые опубликовала фото всех кандидатов-мажоритарщиков


фото: radiosvoboda.org
Центральная избирательная комиссия впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовала фото всех кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах

Об этом сообщает УНИАН.

В Украине пока 199 одномандатных избирательных округов, а баллотируются в них 3220 человек. То есть в среднем - 16 человек на место. В списках партий - еще 2747 кандидатов. То есть в целом кандидатов - 5967, или 13 человек на место в Верховной Раде.

В общественном движении "ЧЕСТНО" отмечают, что обнародование фото кандидатов позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан. Ранее избиратели могли увидеть портреты кандидатов-мажоритарщиков в своем округе только на информационных плакатах на избирательных участках.

  • Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии украинские политические партии потратили на выборы 506 млн грн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать