ЦИК впервые опубликовала фото всех кандидатов-мажоритарщиков

14 июля, 2019, 11:06

Центральная избирательная комиссия впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовала фото всех кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах

Об этом сообщает УНИАН.

В Украине пока 199 одномандатных избирательных округов, а баллотируются в них 3220 человек. То есть в среднем - 16 человек на место. В списках партий - еще 2747 кандидатов. То есть в целом кандидатов - 5967, или 13 человек на место в Верховной Раде.

В общественном движении "ЧЕСТНО" отмечают, что обнародование фото кандидатов позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан. Ранее избиратели могли увидеть портреты кандидатов-мажоритарщиков в своем округе только на информационных плакатах на избирательных участках.