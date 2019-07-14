Через масштабный блэкаут в Нью-Йорке остановилось метро
Об этом сообщает "Укринформ".
В центральном районе Нью-Йорка Манхэттене частично отключилось электроснабжение, что кое-где привело к остановке метро.
"Поступает информация об отключении электроэнергии на определенных станциях метро на Манхэттене. Мы работаем над выяснением причин и перезапуском поездов", - сообщается на официальной странице нью-йоркского метро в twitter.
Вследствие блэкаута от электроэнергии отключены районы центра города и западного Манхэттена.
Электрическая компания Con Edison, которая занимается электросетями Нью-Йорка, сообщает, что работает над решением проблемы.
"Мы реагируем на масштабные отключения света в западной части Манхэттена. Предоставим больше информации, когда будем ее иметь", - сообщила компания.
Управление метро Нью-Йорка призывает горожан искать другие транспортные пути, кроме подземки, пока специалисты устраняют причины аварии.
We're getting reports of power outages in station complexes throughout Manhattan. We're working to identify causes and keep trains moving. More information to come.- NYCT Subway (@NYCTSubway) 13 июля 2019
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