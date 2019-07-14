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Espreso.tvМирЧерез масштабный блэкаут в Нью-Йорке остановилось метро

Через масштабный блэкаут в Нью-Йорке остановилось метро


фото: ukrinform.ua
Масштабное отключение электроэнергии в Нью-Йорке кое-где привело к частичной остановке движения в метрополитене

Об этом сообщает "Укринформ".

В центральном районе Нью-Йорка Манхэттене частично отключилось электроснабжение, что кое-где привело к остановке метро.

"Поступает информация об отключении электроэнергии на определенных станциях метро на Манхэттене. Мы работаем над выяснением причин и перезапуском поездов", - сообщается на официальной странице нью-йоркского метро в twitter.

Вследствие блэкаута от электроэнергии отключены районы центра города и западного Манхэттена.

Электрическая компания Con Edison, которая занимается электросетями Нью-Йорка, сообщает, что работает над решением проблемы.

"Мы реагируем на масштабные отключения света в западной части Манхэттена. Предоставим больше информации, когда будем ее иметь", - сообщила компания.

Управление метро Нью-Йорка призывает горожан искать другие транспортные пути, кроме подземки, пока специалисты устраняют причины аварии.

 

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