//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил13 июля на фронте: с украинской стороны двое раненых, с российской - один

13 июля на фронте: с украинской стороны двое раненых, с российской - один


фото: mil.gov.ua
Вследствие вражеских обстрелов на фронте 13 июля были ранены два украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 4 раза - с применением запрещенных Минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Широкино - из стрелкового оружия; возле Опытного - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраины Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Верхнеторецкое - с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Песков - с миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета; возле Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз: дважды неподалеку Зайцевого - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; возле Новоалександровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; два раза неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям.

По данным разведки, 13 июля один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды рядом Широкино - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи Крымского - с миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Зайцевого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать