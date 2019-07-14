13 июля на фронте: с украинской стороны двое раненых, с российской - один

14 июля, 2019, 07:28

Вследствие вражеских обстрелов на фронте 13 июля были ранены два украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 4 раза - с применением запрещенных Минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Широкино - из стрелкового оружия; возле Опытного - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраины Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Верхнеторецкое - с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Песков - с миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета; возле Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз: дважды неподалеку Зайцевого - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; возле Новоалександровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; два раза неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям.

По данным разведки, 13 июля один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды рядом Широкино - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи Крымского - с миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Зайцевого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.