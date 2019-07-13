Зеленский представил нового представителя президента в АР Крым

13 июля, 2019, 21:07

Об этом сообщает УНИАН.

Антон Кориневич пообещал максимально защищать права крымчан и переселенцев. Об этом он заявил во время церемонии представления Владимиром Зеленским, что произошло в рамках рабочей поездки президента на Херсонщину.

В своей речи Кориневич подчеркнул, что будет работать для того, чтобы обеспечить максимальную защиту прав граждан, проживающих на оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц.

"Для нас в приоритете есть люди, защита их прав, и мы это будем делать. Будем работать над стратегией реинтеграции и деоккупации временно оккупированной территории. Мы будем реагировать на те нарушения, которые осуществляются на оккупированной территории, и будем делать все, чтобы облегчить жизнь крымчан на территории материковой Украины", - сказал Кориневич.