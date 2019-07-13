Зеленский представил нового представителя президента в АР Крым
Об этом сообщает УНИАН.
Антон Кориневич пообещал максимально защищать права крымчан и переселенцев. Об этом он заявил во время церемонии представления Владимиром Зеленским, что произошло в рамках рабочей поездки президента на Херсонщину.
В своей речи Кориневич подчеркнул, что будет работать для того, чтобы обеспечить максимальную защиту прав граждан, проживающих на оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц.
"Для нас в приоритете есть люди, защита их прав, и мы это будем делать. Будем работать над стратегией реинтеграции и деоккупации временно оккупированной территории. Мы будем реагировать на те нарушения, которые осуществляются на оккупированной территории, и будем делать все, чтобы облегчить жизнь крымчан на территории материковой Украины", - сказал Кориневич.
- Напомним, 26 июня президент Владимир Зеленский назначил постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин