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Espreso.tvОбществоЗеленский хочет уволить еще одного топ-чиновника

Зеленский хочет уволить еще одного топ-чиновника


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к премьер-министру Владимир Гройсман с просьбой уволить главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обратиться к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по вопросу увольнения председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

"Я вам обещаю, что сегодня позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка", - сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины 13 июля в Одессе, реагируя на информацию о проблемах с крупногабаритным транспортом на украинском дорогах.

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