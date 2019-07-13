Зеленский хочет уволить еще одного топ-чиновника
13 июля, 2019, 18:17
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к премьер-министру Владимир Гройсман с просьбой уволить главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обратиться к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по вопросу увольнения председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.
"Я вам обещаю, что сегодня позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка", - сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины 13 июля в Одессе, реагируя на информацию о проблемах с крупногабаритным транспортом на украинском дорогах.
- Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения им в полном объеме их предварительной договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.
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