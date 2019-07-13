Зеленский хочет уволить еще одного топ-чиновника

13 июля, 2019, 18:17

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обратиться к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по вопросу увольнения председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

"Я вам обещаю, что сегодня позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка", - сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины 13 июля в Одессе, реагируя на информацию о проблемах с крупногабаритным транспортом на украинском дорогах.