Игорь Рыбак: в следующий состав Верховной Рады должны попасть люди, которые будут отстаивать интересы Донбасса

13 июля, 2019, 19:12

В следующий состав Верховной Рады должны попасть люди, которые будут отстаивать интересы Донбасса. Об этом заявил Игорь Рыбак, предприниматель из города Торецкое и кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу №52

"Свои усилия я буду ориентировать на инициирование изменений в законы в части увеличения средств на господдержку угольных предприятий, на капитальное строительство, охрану труда. Пережить этот трудный период угольной отрасли поможет решение вопроса об установлении льготного тарифа на электроэнергию. Не менее важным пунктом является скорейшее восстановление дорог в области. Я считаю, что развитие любой отрасли связано с состоянием дорог. Поэтому необходимо решить вопрос восстановления транспортной развязки "Майорск - Торецкое" -это даст толчок развитию инфраструктуры, увеличит транзит и пассажиров, и товаров, посодействует развитию бизнес-среды ", сказал Игорь Рыбак.

Кроме того, Игорь Рыбак считает, что нужно принять государственную программу восстановления Донбасса.

"Считаю, что государственная программа восстановления Донбасса должна предусматривать целевое финансирование по ликвидации последствий военных действий. В первую очередь всем населенным пунктам, которые расположены на линии разграничения. Также необходимо добиться упрощения процедуры выдачи субсидий -это задачу можно решить только на уровне Верховной Рады", добавил политик.