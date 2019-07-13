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Espreso.tvОбществоВ Украине появился первый образовательный омбудсмен

В Украине появился первый образовательный омбудсмен

В Украине назначили первого образовательного омбудсмена. Им стал директор киевской школы № 148, которая рядом с метро "Дарница", Сергей Горбачев

Определяющим фактором при принятии решения стало знания претендентом системы образования на разных ступенях, а также понимание ценностей и сути начатых образовательных реформ. Об этом в пятницу, 12 июля 2019 года, рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич во время общения с прессой в рамках рабочей поездки в Ровенскую область, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"... Он хорошо знает систему образование изнутри, а также глубоко понимает суть реформы" Новая украинская школа ". Сергей Иванович единственный из кандидатов имеет сформировано понимание того, что такое педагогика партнерства. И нам очень важно, чтобы эта должность, и он это сделать, чтобы она не превращалась в еще один карательный орган, который будет искать виновных, а эта должность должна стать центром доверия и цивилизованного разрешения конфликтов ", - пояснила Гриневич.

Она добавила, что новоизбранного омбудсмена ждет тяжелая и кропотливая работа - после официального назначения он должен будет запустить работу нового органа, который предусматривает много бюрократии. Также он должен найти и отобрать себе офис работников из 15 человек.

Институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Справка

Сергей Иванович Горбачев закончил Запорожский государственный педагогический университет (1985).

Имеет 13 лет педагогического стажа:

учитель в средних школах города Запорожье № 49, № 31, № 9 - 5 лет 3 месяца;

директор запорожской школы-лицея "Логос", которую он с "нуля" создал совместно с единомышленниками и которая была первым подобным заведением в городе - 4 года 7 месяцев

директор специализированной школы I-III ступеней № 148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы города Киева - 3 года 10 месяцев.

На момент подачи документов - директор специализированной школы I-III ступеней № 148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы города Киева.

Горбачев является автором собственного учебного курса "Медиаграмотность", а также один из разработчиков важ изменений в украинском школе.

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