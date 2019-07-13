//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Сумах сын предпринимателя за 50 тыс. грн заказал убийство отца и сестры

В Сумах сын предпринимателя за 50 тыс. грн заказал убийство отца и сестры

В Сумах Национальная полиция задержала лиц, которые пытались убить предпринимателя и его несовершеннолетнюю дочь. Заказчиком нападения оказался 28-летний сын пострадавшего. Он, по предварительным данным, уговорил свою 19-летнюю знакомую совершить убийство отца. За что обещал заплатить 50 тыс. грн

Сейчас заказчик и исполнитель задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие произошло в Cумах 10 июля. Неизвестная женщина в помещении одного из зданий по ул. Терезова стреляла в местного предпринимателя и его 15-летнюю дочь. На место происшествия для организации и координации работы по раскрытию этого преступления выехали руководители ГУНП, прокуратуры области, следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

Пострадавших с многочисленными ранениями доставили в больницу, а полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и начали уголовное производство.

Правоохранители провели ряд оперативных и розыскных мероприятий, направленных на розыск злоумышленницы.

Целенаправленная работа дала свой положительный результат. Женщину-стрелка задержали. Ею оказалась 19-летняя жительница одного из сел района. Она призналась: действовала по заказу. Заказчик - сын пострадавшего, который, кстати, является совладельцем бизнеса отца. Он передал девушке пистолет, а за выполненную "работу" пообещал денежное вознаграждение в размере 50 тыс. грн.

Последняя готовилась к совершению преступления. Выезжала за город, тренировалась стрелять. В день совершения преступления, чтобы не быть узнанной, надела на себя темную одежду, очки и кепку.

Сейчас заказчик и исполнитель задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать