В Сумах сын предпринимателя за 50 тыс. грн заказал убийство отца и сестры

13 июля, 2019, 08:10

В Сумах Национальная полиция задержала лиц, которые пытались убить предпринимателя и его несовершеннолетнюю дочь. Заказчиком нападения оказался 28-летний сын пострадавшего. Он, по предварительным данным, уговорил свою 19-летнюю знакомую совершить убийство отца. За что обещал заплатить 50 тыс. грн

Сейчас заказчик и исполнитель задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие произошло в Cумах 10 июля. Неизвестная женщина в помещении одного из зданий по ул. Терезова стреляла в местного предпринимателя и его 15-летнюю дочь. На место происшествия для организации и координации работы по раскрытию этого преступления выехали руководители ГУНП, прокуратуры области, следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

Пострадавших с многочисленными ранениями доставили в больницу, а полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и начали уголовное производство.

Правоохранители провели ряд оперативных и розыскных мероприятий, направленных на розыск злоумышленницы.

Целенаправленная работа дала свой положительный результат. Женщину-стрелка задержали. Ею оказалась 19-летняя жительница одного из сел района. Она призналась: действовала по заказу. Заказчик - сын пострадавшего, который, кстати, является совладельцем бизнеса отца. Он передал девушке пистолет, а за выполненную "работу" пообещал денежное вознаграждение в размере 50 тыс. грн.

Последняя готовилась к совершению преступления. Выезжала за город, тренировалась стрелять. В день совершения преступления, чтобы не быть узнанной, надела на себя темную одежду, очки и кепку.

Сейчас заказчик и исполнитель задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.