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Espreso.tvОбществоВ "Жулянах" самолет из Беларуси выкатился за взлетно-посадочную полосу

В "Жулянах" самолет из Беларуси выкатился за взлетно-посадочную полосу

Самолет авиакомпании Belavia при посадке вечером в пятницу, 12 июля 2019 года, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Киев" имени Сикорского

Пострадавших нет, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"12 июля 2019 года в 23:40 воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшее рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на ВПП (взлетно-посадочную полосу - ред.) выкатилось за пределы ВПП ", - отмечается в сообщении.

Ни один из 139 пассажиров и 5 членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате инцидента не пострадал.

Все пассажиры были эвакуированы.

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