В Киеве водитель наехал на подростков на велосипедах
13 июля, 2019, 18:02
В Днепровском районе Киева водитель совершил наезд на двух подростков, которые катались на велосипедах
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Днепровском районе города Киева, по адресу переулок Лобачевского случилось происшествие, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, водитель автомобиля Mazda 3 по неизвестным причинам совершил наезд на двух мальчиков (примерно 15 лет), которые двигались на велосипедах.
Как двигались дети по проезжей части и механизм наезда точно неизвестен. Оба пострадавших госпитализированы врачами скорой. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.
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