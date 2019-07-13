В эти выходные в Зарванице ожидают 100 тыс. паломников со всего мира

13 июля, 2019, 10:29

Несколько десятков тысяч паломников ожидаютна паломничестве в этом году в Зарванице Теребовлянского района. Она состоится уже в эти выходные, 13-14 июля

Первые колонны паломников уже отправились из Хмельницкого и Каменец-Подольского 9 июля. По дороге к ним присоединились другие паломники, передает Еспресо.TV со ссылкой местный телеканал Т1 .

"Есть такие паломники, которые едут на велосипедах и испытываемых десятки и сотни километров", - говорит пресс-секретарь Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ отец Олег (Харишин).

Люди едут со всех областей Украины, будут даже представители временно оккупированного Крыма.

"Иметь достойных гостей паломничества: митрополита чешского Яна Равбнера, представителя Германской епископской конференции РКЦ владыку Стефана Закора, будет первый секретарь Апостольской нунциатуры в Украине монсеньор Йосеф Греко", - рассказал владыка Василий (Семенюк).

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, в этом году прощу Тернопольско-Зборовская архиепархия приготовила масштабную программу для молодежи. Центральным событием станет встреча Патриарха Святослава с молодежью, которая состоится 13 июля (начало в 16 часов) в пределах создание Единого молодежного пространства УГКЦ.

Молодежная комиссия епархии в сотрудничестве с ОО "Зарваницкая инициатива" также проведет встречу для молодежи в формате открытого университета. Тема общения - "Реальность молодежи в селе и то, что ее ждет в городе".

Встреча состоится на территории Молодежно-духового центра в Зарванице с 18:00 до 19:30.

В завершение организаторы готовят Духовно-художественную программу для молодежи на Певческом поле, которая начнется в полночь и продлится почти до рассвета. Среди приглашенных групп - "Шпилясти Кобзарь" и "Кана".

Ведущие программы - Татьяна Дармограй и отец Роман Демуш.

Кульминацией паломничества в Зарванице станет воскресная утренняя литургия (14 июля), которую возглавит Патриарх УГКЦ и на каком сослужить все епископы.

Справка

Зарваница является одним из древнейших мест духовной силы Украины. Ее история начинается с 1240 года. Тогда монах из Киева, спасаясь от нашествия хана Батыя, бежал в Западную Украину. Истощен он заснул на берегу реки Стрыпа. По легенде, ему приснилась Матерь Божья. Проснувшись, он увидел перед собой икону Богородицы с Иисусом, которая возвышалась над источником. Монах, помолившись, обмыл свои раны родниковой водой - и мгновенно выздоровел. А место, где "зарвав его сон", назвал Зарваницей. Впоследствии у источника была построена деревянная часовня, в которой хранилась чудотворная икона. Сейчас на ее месте стоит часовня Откровение Божьей.