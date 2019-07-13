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Espreso.tvСпортУкраинская гимнастка опередила россиянку в споре за золото Универсиады

Украинская гимнастка опередила россиянку в споре за золото Универсиады


фото: day.kyiv.ua
Украинская гимнастка Ева Мелещук получила золотую награду в упражнениях с булавами на Универсиаде в Неаполе

Об этом сообщает SportOboz.

На турнире по художественной гимнастике 17-летняя Ева Мелещук заняла первое место с результатом 21,050 балла, обойдя на бал своих конкуренток Зохру Агамирову из Азербайджана и россиянку Екатерину Селезневу.

Для украинских гимнасток это уже четвертая медаль в Неаполе: до этого Мелещук взяла бронзу, а сборная Украины завоевала серебро в командном многоборье и в упражнениях с пятью мячами.

Первое золото для Украины на Универсиаде получила в прыжках в длину Марина Бех-Романчук. Еще по одной золотой медали в активе легкоатлеток Ирины Климец и Ольги Корсун.

По состоянию на 13 июля Украина занимает тринадцатое общекомандное место в медальном зачете Универсиады.

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