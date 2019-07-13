Украинская гимнастка опередила россиянку в споре за золото Универсиады
13 июля, 2019, 20:26
Украинская гимнастка Ева Мелещук получила золотую награду в упражнениях с булавами на Универсиаде в Неаполе
Об этом сообщает SportOboz.
На турнире по художественной гимнастике 17-летняя Ева Мелещук заняла первое место с результатом 21,050 балла, обойдя на бал своих конкуренток Зохру Агамирову из Азербайджана и россиянку Екатерину Селезневу.
Для украинских гимнасток это уже четвертая медаль в Неаполе: до этого Мелещук взяла бронзу, а сборная Украины завоевала серебро в командном многоборье и в упражнениях с пятью мячами.
Первое золото для Украины на Универсиаде получила в прыжках в длину Марина Бех-Романчук. Еще по одной золотой медали в активе легкоатлеток Ирины Климец и Ольги Корсун.
По состоянию на 13 июля Украина занимает тринадцатое общекомандное место в медальном зачете Универсиады.
- Напомним, 12 июля легкоатлетка Ольга Корсун завоевала для Украины золотую медаль Всемирной летней Универсиады в Неаполе.
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