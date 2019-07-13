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Espreso.tvОбществоУкраина способна сократить потребление газа вдвое, - Зубко

Украина способна сократить потребление газа вдвое, - Зубко


фото: radiosvoboda.org
Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что потребление газа в Украине можно сократить вдвое

Об этом Зубко заявил в прямом эфире радио НВ, сообщает пресс служба вицепремьера.

"Сейчас страна потребляет 18 млрд кубометров газа, а практически можем уменьшить эту цифру до 9. Каким образом? Разработанная нами маршрутная карта очень проста. Программа "теплые кредиты", которой уже воспользовались примерно 650 тыс. домохозяйств и которая софинансирует только оплату строительных материалов, окон, дверей, радиаторов и газовых котлов, останется в основном работать для частного сектора. А по многоэтажному сектору - нам надо двигаться к эффективной экономии каждой вложенной копейки. И это уже вопрос государственного учреждения "Фонд энергоэффективности", - сказал Зубко.

Вице-премьер сообщил, что в понедельник было подписано соглашение между Фондом энергоэффективности и Международной финансовой корпорацией (IFC), которая дает старт финансированию программ энергоэффективности в многоквартирных жилых домах, в которых созданы ОСМД.

"Ключевой клиент Фонда энергоэффективности - это многоэтажный дом, где управление общей собственностью осуществляется управляющим или ОСМД. Почему он? Потому что, к сожалению, именно эти домохозяйства находятся под монопольным влиянием теплоснабжающих компаний, и им крайне необходимо уменьшать свое энергопотребление. Вместе с нашими международными партнерами Фондом энергоэффективности утверждена грантовая политика, которая предусматривает софинансирование от 20 до 50% на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках. Минимально - это установка ИТР, максимально - это полная тепломодернизация дома с заменой инженерных сетей. Цель модернизации и реновации - повышение качества потребления, в том числе возможность получать качественную температуру и услуги. Это также ведет к увеличению стоимости жилья до 20-25%. И, самое главное, особенно если мы говорим о старом жилом фонде, мы увеличиваем продолжительность жизни дома. Эту историю модернизации жилья прошли многие страны", - рассказал Зубко.

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