Украина получила еще две золотые медали Универсиады

13 июля, 2019, 22:26

Украинские легкоатлетки выиграли две награды на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе

Об этом сообщает "Укринформ" .

В заключительный день легкоатлетического турнира Универсиады в Неаполе (Италия) золотые награды завоевала женская сборная Украины в эстафете 4х400 метров и Юлия Чумаченко в прыжках в высоту.

Украинская эстафетная четверка в составе Марии Миколенко, Анастасии Голеневой, Екатерины Климюк и Татьяны Мельник финишировала первой с результатом 3 мин 30,82 сек. Серебро досталось мексиканкам (3.32,63), бронза - австралийкам (3.34,01).

В предпоследний день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) золотую и серебряную медали в секторе для прыжков в высоту получили украинские легкоатлетки - студентка Тернопольского национального экономического университета Юлия Чумаченко и представитель Национального университета физического воспитания и спорта Украины Ирина Геращенко.

Юлия Чумаченко стала победительницей Всемирной Универсиады, преодолев высоту 1,94 м, еще одна украинка - Ирина Геращенко показала второй результат - 1,91 м и получила серебро.

Всего в активе сборной Украины в Неаполе 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Студенческие игры-2019 завершатся 14 июля.