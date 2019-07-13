Украина получила еще две золотые медали Универсиады
Об этом сообщает "Укринформ" .
В заключительный день легкоатлетического турнира Универсиады в Неаполе (Италия) золотые награды завоевала женская сборная Украины в эстафете 4х400 метров и Юлия Чумаченко в прыжках в высоту.
Украинская эстафетная четверка в составе Марии Миколенко, Анастасии Голеневой, Екатерины Климюк и Татьяны Мельник финишировала первой с результатом 3 мин 30,82 сек. Серебро досталось мексиканкам (3.32,63), бронза - австралийкам (3.34,01).
В предпоследний день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) золотую и серебряную медали в секторе для прыжков в высоту получили украинские легкоатлетки - студентка Тернопольского национального экономического университета Юлия Чумаченко и представитель Национального университета физического воспитания и спорта Украины Ирина Геращенко.
Юлия Чумаченко стала победительницей Всемирной Универсиады, преодолев высоту 1,94 м, еще одна украинка - Ирина Геращенко показала второй результат - 1,91 м и получила серебро.
Всего в активе сборной Украины в Неаполе 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Студенческие игры-2019 завершатся 14 июля.
- Напомним, 12 июля легкоатлетка Ольга Корсун завоевала для Украины золотую медаль Всемирной летней Универсиады в Неаполе.
- 13 июля Украинская гимнастка Ева Мелещук получила золотую награду в упражнениях с булавами на Универсиаде в Неаполе.
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