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Espreso.tvОбществоСиноптик рассказала, где в Украине сегодня будет комфортная погода

Синоптик рассказала, где в Украине сегодня будет комфортная погода

В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, без осадков - на юге Украины

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

По прогонозам, на западе сегодня умеренный ветер и кратковременные дожди. Температура воздуха - +22 ... + 25 градусов.

На севере Украины также дожди, температура - + 22 ... + 25.

На востоке ожидаются локальные дожди и теплее - + 24 ... + 26.

В центральной части осадки маловероятны, температура +22 ... 26.

Только на юге - без осадков, ожидается много солнца, температура - + 25 ... + 28 градусов.

В Киеве кратковременные дожди, температура - + 23 ... + 24.

 

 

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