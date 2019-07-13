"Когда сядет Медведчук?". В 18:00 на входе в главный корпус СБУ состоится акция протеста

13 июля, 2019, 13:46

Запланированную вечером в субботу, 13 июля 2019 года, протестную акцию на входе в пророссийский телеканал "112" перенесена. В связи с ночным терактом она состоится возле здания центрального аппарата Службы безопасности Украины, на улице Владимирской, 33 в Киеве

Об этом в соцсетях сообщают организаторы пикета.

Они собираются "поинтересоваться сколько еще мы будем терпеть рассказы о "нет полномочий " тносительно непосаженого Медведчука, который стоит за потоками пропаганды и устроил ночной теракт в угоду российским оккупантам".

В 112-м каналом национал-патриоты планировали протестовать против "очередной порции" пропаганды Кремля в виде нового "документального" фильма о российско-украинской войне.