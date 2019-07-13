//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Когда сядет Медведчук?". В 18:00 на входе в главный корпус СБУ состоится акция протеста

"Когда сядет Медведчук?". В 18:00 на входе в главный корпус СБУ состоится акция протеста

Запланированную вечером в субботу, 13 июля 2019 года, протестную акцию на входе в пророссийский телеканал "112" перенесена. В связи с ночным терактом она состоится возле здания центрального аппарата Службы безопасности Украины, на улице Владимирской, 33 в Киеве

Об этом в соцсетях сообщают организаторы пикета.

Они собираются "поинтересоваться сколько еще мы будем терпеть рассказы о "нет полномочий " тносительно непосаженого Медведчука, который стоит за потоками пропаганды и устроил ночной теракт в угоду российским оккупантам".

В 112-м каналом национал-патриоты планировали протестовать против "очередной порции" пропаганды Кремля в виде нового "документального" фильма о российско-украинской войне.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать