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Espreso.tvМир"Аж почки из сердца выскочили", - Трамп поразил своими знаниями по анатомии

"Аж почки из сердца выскочили", - Трамп поразил своими знаниями по анатомии


фото: ndtv.com
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал документ, который имеет целью помочь людям с заболеваниями почек получить доступ к ранней диагностике, диализу на дому

При этом он произнес специальную речь на тему медицинской политики своего правительства, во время которой рассмешил амриканцив, пишет The Huffington Post .

"Почки занимают особое место в сердце. Это невероятно", - отметил, в частности, президент.

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Видео этого мгновенно разлетелось сетью, вызвав настоящую вспышку черного юмора:

"Как бывший хирург могу сказать, что единственный раз, когда я видел почку, которая занимала" особое место в сердце ", это было у человека, который упал с 6-го этажа",

"Я так хохотала, что у меня почки из сердца выскочили".

  • Напомним, в мая 2018 года первой леди США Мелании Трамп сделали операцию на почках в пределах лечения доброкачественной опухоли.
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