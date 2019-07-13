Путин привлек Медведчука к Минскому процессу через Меркель, - новый представитель Украины в ТКГ Бессмертный
13 июля, 2019, 12:40
Президент РФ Владимир Путин привлек пророссийского политика, своего кума Виктора Медведчука к участию в Минском процессе, подсказав его фамилию канцлеру Германии Ангеле Меркель
Такое заявление вновь назначенный представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный сделал в эфире Радио НВ .
"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. Вот сейчас рассказывают" Порошенко такой сякой "- но не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель ... Она назвала в открытой встречи, что этот человек мог бы быть ( в ТКГ - ред.).
Где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина ", - сказал он.
- Медведчук был членом Трехсторонней контактной группы в Минске, однако в декабре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко сообщил, что он с апреля-мая 2018 года участвует в заседаниях ТКГ.
- Также Порошенко заявил, что Медведчук фактически является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы.
Читайте также
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
Читайте также
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-