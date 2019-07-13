Путин привлек Медведчука к Минскому процессу через Меркель, - новый представитель Украины в ТКГ Бессмертный

13 июля, 2019, 12:40

Президент РФ Владимир Путин привлек пророссийского политика, своего кума Виктора Медведчука к участию в Минском процессе, подсказав его фамилию канцлеру Германии Ангеле Меркель

Такое заявление вновь назначенный представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный сделал в эфире Радио НВ .

"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. Вот сейчас рассказывают" Порошенко такой сякой "- но не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель ... Она назвала в открытой встречи, что этот человек мог бы быть ( в ТКГ - ред.).

Где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина ", - сказал он.