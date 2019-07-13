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Espreso.tvОбществоПотери русских и наемников на Донбассе выросли в 3-4 раза, - Гиркин

Потери русских и наемников на Донбассе выросли в 3-4 раза, - Гиркин

Российский террорист Игорь Гиркин, который сам себя называет "полковником спецслужб", заявил о резком росте потерь среди оккупантов на украинском Донбассе. Он ссылается как на открытые источники, так и на собственные данные

Об этом он заявил в эфире российского шовинизма YouTube-канала Рой-ТВ.

"Каждый день я получаю сведения оттуда. С начала мая месяця и по сегодняшний день на Донбассе идет бойня. За эти два месяця средние потери "корпусов" (так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов ОРДО, под видом которых там действуют российско-террористические войска, - ред.) в 3-4 раза превышают средние потери в течении всего предыдущего года", - заявил 10 июля Гиркин.

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Он отметил, что украинские военные научились "без атак", то есть в пределах позиционной войны, искусно уничтожать российские позиции ( "смешивают с землей").

По словам Гиркина, оккупационные части на Донбассе испытывают столь серьезные проблемы с пополнением, что новобранцы после первого же обстрела "разрывают контракт".

"Пополнение у нас находится до первого обстрела", - процитировал он один из своих источников.

 

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