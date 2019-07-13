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Espreso.tvОбществоПорошенко: в 2014 году мы люстрировали причастных к расстрелам на Майдане, а сегодня предлагают люстрировать патриотов, чтобы расчистить путь во власть для "пятой колонны"

Порошенко: в 2014 году мы люстрировали причастных к расстрелам на Майдане, а сегодня предлагают люстрировать патриотов, чтобы расчистить путь во власть для "пятой колонны"

Люстрация 2014 года касалась лиц, причастных к преступлениям против Майдана, голосовали за законы 16 января и призвали Путина ввести войска в Украину

Об этом напомнил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", комментируя законопроект о новой "люстрации", в частности, тех людей, которые работали после Революции Достоинства на выборных должностях, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Когда я впервые услышал, я подумал, что это шутка. Что это - предвыборный пиар. Поскольку законопроект был внесен тогда, когда Верховная Рада была уже закрыта. Но сейчас я вижу, что ситуация значительно серьезнее", - предостерег Порошенко.

"Есть попытка сравнить ситуацию 2014 и 2019 годов. Когда была введена предварительная люстрация, и то, что предложили сейчас. Предыдущая люстрация была введена за убийства на Майдане и политическую ответственность тех, кто был причастен или одобрял эти убийства. Предыдущая люстрация была предусмотрена за убийство Небесной сотни, за поддержку законов 16 января. За команду, которая призвала Путина ввести войска в Украину и тем самым способствовала легитимизации российской оккупации Крыма и Донбасса. Это - преступления. Часть этих преступлений - включая Януковичем - докажи на и получила приговор суда ", - подчеркнул Порошенко.

"Моя команда следующих 5 лет защищала государство, обеспечила интеграцию в Европейский Союз и евроатлантический альянс. Обеспечила создания армии, защиту и создание духовного фундамента государства", - отметил лидер "Европейской солидарности".

"Они придумали эту инициативу для того, чтобы расчистить дорогу во власть" пятой колонне ", господину Портнову - сотруднику Януковича, господину Богдану и таким как они", - сказал Порошенко.

По его словам, страны Европейского Союза уже официально говорят, что люстрация таким образом категорически неприемлема.

"Нельзя сравнивать ситуацию 2014 и 2019 годов. Я думаю, что это немного успокоит горячие головы", - добавил Порошенко.

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