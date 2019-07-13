Порошенко рассказал, о чем Путин говорил с Зеленским. И почему именно сейчас

13 июля, 2019, 09:00

Президент России Владимир Путин согласился на телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждение встречи в нормандской формате, потому что Россия вынуждена выполнить решение Трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который обязал Кремль освободить незаконно захваченных в Азовском море граждан Украины

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в прямом эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Я знаю, что предметом переговоров была подготовка к очередному заседанию Нормандского формата. Путин так легко согласился на переговоры с Зеленским, потому что по моей информации Россия обязана, вынуждена выполнить решение Гамбургского суда по освобождению наших моряков. Они сейчас делают шаги, чтобы сохранить лицо. на 90% есть надежда ... на возвращение наших героев из тюрем Москвы. 24 украинских военнослужащих, которые стали жертвами агрессии Российской Федерации в Керченском проливе. Мне все равно, кто получит от этого дивиденды. Для меня принципиальная позиция, чтобы наши ребята вернулись домой ", - подчеркнул Петр Порошенко .

"По остальным позициям завтра состоится заседание на уровне дипломатических советников во Франции, я и твердо убежден, что после выборов заседание в нормандской формате должны состояться в ближайшее время. Другого формата просто не существует", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Напомним, 11 июля состоялся первый телефонный разговор Зеленского с Путиным.

После него глава государства выступил с видеообращением, в котором рассказал о законопроекте по внедрению люстрации чиновников, которые были у власти после победы Революции Достоинства.

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий видит прямую связь между этими двумя событиями.

"... Он перед тем поговорил с Путиным. А Путин прямо говорил, что готов говорить с Украиной, если при власти не будет всех тех людей, которые защищали Украину и были на Майдане. И Зеленский выполняет пожелания Путина ", - пояснил Княжицкий.

Справка

25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Инцидент произошел в акватории Черного моря у входа в Керченский пролив.

В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. В плену у русских оказались 24 украинских моряка.

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25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

В обоих случаях употреблено словосочетание "немедленно освободить".

В России решение трибунала официально не признают.