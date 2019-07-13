Новый маршрут речного сообщения в Киеве - Павел Поликанов
Одно из нововведений года - это сообщение с Оболонью.
- Мы давно рассматривали этот проект, и сейчас в процессе реализации. Обустраиваем зону на Оболонской набережной, которая будет иметь всю необходимую нам инфраструктуру. Высадка пассажиров будет осуществляться на территории суперсовременного и красивого парка "Наталка". Теперь наши клиенты смогут отправиться с Почтовой площади на Оболонь, прогуляться там, а потом вернуться на Подол. В свою очередь жители Оболони получат возможность отправиться на теплоходе на Почтовую площадь, чтобы отдохнуть на Подоле, зайти в здание Речного вокзала, где сейчас проходят выставки современного искусства, и, конечно, полакомиться всевозможными вкусностями на гастрономическом фестивале "Бухта".
Новый маршрут предусматривает регулярные рейсы и будет запущен уже в конце июля.
Каким будет расписание в будние и выходные дни, и стоимость прогулок обещают озвучить уже в ближайшее время на официальной странице в Facebook
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