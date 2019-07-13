На Буковине останется только три района
13 июля, 2019, 11:30
В Черновицкой области, самой маленькой по площади в Украине, вместо 11-ти районов останутся только три
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в инфографике, которую в Facebook опубликовало Министерство регионального развития, передает Еспресо.TV со ссылкой на Молодой буковинец .
В частности, отмечается, что согласно новой моделью административно-территориального устройства, Черновицкая область будет поделена на три района.
Вижницкий район: границы Вижницкого, Путильского и Сторожинецкого районов.
Черновицкий район: границы города Черновцы, а также нынешних Герцаевского, Глибоцкого, Заставнивского и Кицманского районов.
Хотинский район: границы города Новоднестровск, а также Хотинского, Новоселицкого, Кельменецкого и Сокирянского районов.
- Как сообщил 12 июля 2019 вице-премьер Геннадий Зубко, теперь в Украине будет в сего 102 районы вместо 465.
- Новый субрегиональный уровень позволит увеличить территории и количество их жителей к 150 тыс, проживающих в районах. Это позволит сформировать качественные мощные команды, которые смогут координировать, управлять процессами и делегированными полномочиями от государства.
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