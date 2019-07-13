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Espreso.tvОбществоНа Буковине останется только три района

На Буковине останется только три района

В Черновицкой области, самой маленькой по площади в Украине, вместо 11-ти районов останутся только три

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в инфографике, которую в Facebook опубликовало Министерство регионального развития, передает Еспресо.TV со ссылкой на Молодой буковинец .

В частности, отмечается, что согласно новой моделью административно-территориального устройства, Черновицкая область будет поделена на три района.

Вижницкий район: границы Вижницкого, Путильского и Сторожинецкого районов.

Черновицкий район: границы города Черновцы, а также нынешних Герцаевского, Глибоцкого, Заставнивского и Кицманского районов.

Хотинский район: границы города Новоднестровск, а также Хотинского, Новоселицкого, Кельменецкого и Сокирянского районов.

  • Как сообщил 12 июля 2019 вице-премьер Геннадий Зубко, теперь в Украине будет в сего 102 районы вместо 465.
  • Новый субрегиональный уровень позволит увеличить территории и количество их жителей к 150 тыс, проживающих в районах. Это позволит сформировать качественные мощные команды, которые смогут координировать, управлять процессами и делегированными полномочиями от государства.
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