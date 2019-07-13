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Espreso.tvОбществоЛегкоатлетка из Полтавы Ольга Корсун завоевала Украине третье "золото" на Универсиаде в Неаполе

Легкоатлетка из Полтавы Ольга Корсун завоевала Украине третье "золото" на Универсиаде в Неаполе

иллюстративное
фото: censor.net
Легкоатлетка Ольга Корсун завоевала для Украины золотую медаль Всемирной летней Универсиады в Неаполе

В тройном прыжке Корсунь показала результат 13,90 метра, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

Это уже третья золотая награда для Украины на соревнованиях в Италии.

Универсиада завершится 14 июля.

  • Летом прошлого года Корсун стала бронзовым призером Чемпионата Украины по легкой атлетике.
  • А в феврале 2019-го она заняла второе место на Кубке Украины по легкой атлетике. Результат ее тройного прыжка был 13,54 метра.
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