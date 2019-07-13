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Espreso.tvОбществоГройсман объяснил, почему нельзя разорвать железнодорожное сообщение с Россией

Гройсман объяснил, почему нельзя разорвать железнодорожное сообщение с Россией


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, почему нельзя разрывать железнодорожное сообщение с Россией

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала "Украина", сообщает LIGA.net.

По его словам, Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", - сказал Гройсман.

В то же время, Гройсман возразил, что Кабмин решил сделать прибыльной "Укрзализныцю", запретив авиасообщение с РФ.

"Ни в коем случае так вопрос никто не рассматривает. Мы должны были вводить ограничения, когда Россия напала на Украине. Это наш враг. Отменены ограничения могут быть только тогда, когда россияне уйдут с территории Украины", - сказал премьер.

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