Гройсман объяснил, почему нельзя разорвать железнодорожное сообщение с Россией
Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала "Украина", сообщает LIGA.net.
По его словам, Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом.
"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", - сказал Гройсман.
В то же время, Гройсман возразил, что Кабмин решил сделать прибыльной "Укрзализныцю", запретив авиасообщение с РФ.
"Ни в коем случае так вопрос никто не рассматривает. Мы должны были вводить ограничения, когда Россия напала на Украине. Это наш враг. Отменены ограничения могут быть только тогда, когда россияне уйдут с территории Украины", - сказал премьер.
- 10 июля стало известно, что за 5 месяцев 2019 года поезд №5/6 сообщением Киев-Москва принес "Укрзализныци" больше прибыли, чем 5 самых прибыльных внутренних поездов.
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