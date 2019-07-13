Facebook оштрафовали на $5 млрд за утечку персональных данных

13 июля, 2019, 18:35

Федеральная торговая комиссия США (FTC) приняла решение оштрафовать компанию Facebook на $5 млрд за утечку персональных данных пользователей

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает "Украинская правда".

Речь идет о событиях 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома. Издание отмечает, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия США никогда не накладывала на технологические компании. В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев отказались.

Facebook уже заплатил $644 млн штрафа по требованию правительства Великобритании за тот же скандал с компанией Cambridge Analytica.