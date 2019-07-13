Что известно о кандидате в народные депутаты по 107 округу

13 июля, 2019, 18:35

Одним из кандидатов округа является член "Радикальной партии" Сергей Рыбалка

Чем ближе к выборам, тем более ожесточенная борьба за попадание в парламент. Особенно среди депутатов мажоритарщиков. Не исключением является и 107 округ, по которому баллотируется член "Радикальной партии" Сергей Рыбак. За время его каденции в Верховной Раде 8-го созыва журналисты накопали немало информации о депутате.

На странице в фейсбук "Секретарша" условная помощница народного депутата в креативной манере рассказывает о богемной жизни Сергея Рыбалки - незадекларированные квартира в Париже, Роллс-Ройс за 350 тысяч евро, услуги пиарщиков за 100 тысяч долларов в месяц. В сети также ролик жены Анастасии, посвященный дню рождения своего мужа.

Муж также дарит оригинальные подарки. В 2017-м он поздравил свою любимую с днем рождения фотографиями на бигбордах на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Оффшорный Рыблка. Такое расследование провели на "Радио Свобода". Как выяснили журналисты, Рыбалка частенько пользуется зарубежными юрисдикциями. Предприятия его семьи платят часть своих доходов на кипрские фирмы. На которые формально оформили фактически все торговые марки компании. И это на фоне того, что лидер "Радикальной Партии" Олег Ляшко называет себя ярым борцом с оффшорами. Депутаты Радикальной партии еще недавно блокировали трибуну парламента, требуя расследовать оффшорные компании, связанные с президентом Порошенко и министром финансов Данилюк.

"У нас пенсионеры из пенсии 15 процентов налога платят, 1,5 процента военного сбора люди платят. А чиновники, президент в оффшорах регистрируют фирмы, чтобы не платит налоги. И это оказывается нормально, поэтому мы требуем чтобы парламент создал временную следственную комиссию и разобрался в этом вопросе", - заявлял тогда Олег Ляшко.

В 2018 году против депутата открыли уголовное производство. За сокрытие покупки квартиры в Париже. Впрочем, дело до сих пор не доведено до логического конца.